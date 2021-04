Piotr Gąsowski wyśmiał Tomasza Kammela. Internauci: trafione jak szóstka w totka

Piotr Gąsowski ogólnopolską popularność zdobył za sprawą seriali "Szpital na perypetiach" oraz "Daleko od noszy" oraz programów jak "Kalambury" czy "Taniec z gwiazdami" (poprowadził osiem edycji). Od siedmiu lat jest współprowadzącym show "Twoja twarz brzmi znajomo" na Polsacie . Jak przystało na znaną osobowość telewizyjną, prezenter prowadzi konto na Instagramie. Choć nie jest może tak aktywny jak jego koledzy i koleżanki po fachu, to jednak zdarza mu się co jakiś czas wrzucać różne treści.

Jego najnowszy wpis zrobił sporą furorę w mediach społecznościowych. Aktor opublikował przerobioną przez siebie wersję doskonale znanej sceny z "Misia" Stanisława Barei. Chodzi o moment, gdy filmowy Wacław Jarząbek wygłasza mowę pochwalną przy szafie prezesa Ryszarda Ochódzkiego. Gąsowski podłożył swój własny głos i jako Tomasz Kammel odniósł się do Jacka Kurskiego. Oto co powiedział:

– Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszej telewizji pan prezes Kurski Jacek, tak wiele mu zawdzięczam. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy wtykają mu szpilki, to nie ludzie to wilki. To mówiłem ja, Kammel Tomasz, trener II klasy. Niech żyje nam prezes sto lat – powiedział. Na koniec dodał: – To jeszcze ja, Kammel Tomasz, bo ja zapomniałem podziękować za cud życia w pierwszym rzędzie. Łubudubu łubudubu gratuluje prezesowi życia cudu, niech żyje nam, to śpiewałem ja, Kammel – słyszymy.