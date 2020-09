"Gdy mówią, że mam się zakryć...". Nagrała wideo w samej bieliźnie

Iskra Lawrence to znana modelka, a ostatnio także mama. Brytyjka zawsze śmiało pokazywała swoje ciało i nie inaczej jest po ciąży. Ma odpowiedź dla tych, którzy każą jej zakrywać kształty.

Jeśli wybierać by znane ambasadorki ruchu "body positivity", ciałopozytywności, to Iskra Lawrence musiałaby się znaleźć w ścisłym gronie. Modelka cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych - ma ponad 4,5 mln obserwatorów na Instagramie. To potężne grono, które przyciągnęła przede wszystkim szczerością i pokazywaniem prawdziwej siebie. Z niedoskonałościami, z nadwagą. Iskra ostatnio została mamą i jej ciało zmieniło się. Dla niej nie ma w tym nic złego, ale najwidoczniej co innego myśli część komentujących jej zdjęcia.

Lawrence w odpowiedzi nagrała krótki film na Instagramie. Pozuje w samej bieliźnie. I ma ważne przesłanie.

"Zakryj się, jesteś teraz mamą" - to krótki komentarz Iskry do wideo. Pozuje w samej bieliźnie. Najpierw się zakrywa, a potem pojawia się ujęcie, w którym skacze radośnie i nie przejmuje się tym, jak wygląda. Iskra nagrała się w bieliźnie, żeby zaapelować o to, by założyć maseczkę i iść na zbliżające się w Stanach wybory.

"Co ma głosowanie do mówienia kobiecie, że ma ukryć swoje ciało?" - pyta jedna z internautek. Iskra odpowiedziała jej: "mamy znacznie większe problemy niż przejmowanie się tym, jak wygląda druga osoba, której nie znamy".

Modelka odsłoniła brzuch po ciąży, krągłe biodra, ale pokazała też, że skóra na jej ramionach nie jest idealna. Pewnie mało kto w ogóle zwróciłby uwagę na podrażnienia na ramionach, gdyby sama tego nie wypunktowała.

"Pozdrowienia dla moich sióstr z keratoris pilaris" - chodzi o rogowacenie skóry, chorobę, która powoduje pojawianie się grudek przy mieszkach włosowych. "Tarka" na skórze często kojarzy się ze skórą kurczaka pozbawionego piór, stąd za granicą często nazywa się tę przypadłość "chicken skin".