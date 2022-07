Gessler wyjechała, knajpa upadła. Nowi właściciele sami zrobili rewolucję. Lepszą

- Dowiedzieliśmy się o istnieniu restauracji po emisji odcinka "Kuchennych rewolucji". Przyjechaliśmy coś zjeść, a na miejscu okazało się, że lokal jest już w remoncie. Zdziwiło nas to, bo dopiero co była tu Magda Gessler. Okazało się, że to wcale nie remont, tylko zamknięcie na stałe. Właściciele pozbyli się go 2 stycznia. My, zachwyceni okolicą, kupiliśmy go kilka miesięcy później – mówi Marta Stachyra, która wraz z mężem od 5 lat prowadzi "Babie lato".