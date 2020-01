Ghislaine Maxwell zapadła się pod ziemię. Ma stanąć przed sądem po aferze pedofilskiej

Ghislaine Maxwell była bliską współpracownicą Jeffreya Epsteina, milionera i skazanego pedofila. Po zagadkowej śmierci pracodawcy kobieta zaczęła się ukrywać, w czym pomagają jej byli komandosi.

Ghislaine Maxwell uchodziła za prawą rękę Epsteina, który obracając się w kręgu światowych elit, wykorzystywał młode dziewczyny (często niepełnoletnie) do prostytucji. Maxwell miała mu wynajdywać kolejne ofiary i nakłaniać do seksu za pieniądze. 58-latka od kilku miesięcy nie daje znaku życia.

Maxwell nie przyznaje się do udziału w pedofilskim biznesie Epsteina, który odebrał sobie życie w więziennej celi (choć wielu wątpi, że było to samobójstwo). Jak donosi portal Page Six, kobieta miała się stawić w czwartek przed nowojorskim sądem w związku z pozwem, który złożyła Virginia Roberts Giuffre.