Gigantyczna kolejka na testy na Pol'and'Rock Festival 2021. "Przyjechali tylko ci najwierniejsi"

Po dwóch latach przerwy Pol'and'Rock Festival ponownie otwiera się na tłumy miłośników dobrych brzmień. Stali bywalcy muszą jednak dostosować się do nowych, pandemicznych warunków. Każdy uczestnik festiwalu ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający zaszczepienie przeciwko COVID-19 oraz przejść test antygenowy na miejscu. Stąd po raz pierwszy na imprezie pojawiła się opłata wejściowa w wysokości 49 zł, którą organizatorzy przeznaczyli na zapewnienie dla wszystkich testów oraz maseczek. 20 tys. osób, które zdecydowały się odwiedzić Lotnisko Makowice-Płoty, w pełni akceptują decyzję Jurka Owsiaka i jego współpracowników - Będzie tak samo jak wcześniej, tylko w pigułce. To, że jest taka selekcja, to odseparowało ludzi, którzy są nieprzychylnie nastawieni temu festiwalowi. Przyjechali tylko ci najwierniejsi - powiedział jeden z festiwalowiczów w rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem Michalcem.