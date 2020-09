Gigi Hadid urodziła? Jej ojciec opublikował wymowny post

Gigi Hadid i Zayn Mailk tworzą parę, która cały czas jest w świetle reflektorów. Ona jest jedną z najbardziej znanych modelek na świecie, a on przez długi czas współtworzył grupę One Direction . Losy tej pary od samego początku są dość burzliwe. Rozstania i powroty są, można powiedzieć, ich znakiem rozpoznawczym. W lutym tego roku oficjalnie potwierdzili swój związek, lecz zrobili to już 3. raz.

W kwietniu wyszło na jaw, że modelka jest w ciąży. Hadid potwierdziła tę informację w programie " The Tonight Show with Jimmy Fallon ". Nie zdradziła jednak płci, ani imienia dziecka.

Później ojciec Gigi opublikował na Instagramie list do wnuka. Napisał: "Witaj mały wnuku, to ja. Moje serce jest tak szczęśliwe, jak to tylko możliwe. Życzę ci szczęśliwego czasu. Wiedz, że dziadek jest zawsze blisko, zrobię dla ciebie wszystko. Kiedy usłyszałem, że jesteś w drodze, uśmiechnąłem się i otarłem łzę. Płakałem, bo wiedziałem, że moje serce zawsze będzie należeć do ciebie".