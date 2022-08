Gitarzysta Teenage Head został zamordowany. Policja oskarżyła syna

Gord Lewis był gitarzystą i współzałożycielem kanadyjskiego zespołu Teenage Head, który święcił triumfy w latach 80. W 2020 r. znowu zrobiło się o nim głośno za sprawą premiery filmu dokumentalnego "Picture My Face: The Story of Teenage Head". "Jesteśmy załamani i wciąż staramy się pogodzić ze stratą naszego przyjaciela, kolegi z zespołu i brata Gorda Lewisa" - napisali w oświadczeniu w mediach społecznościowych członkowie Teenage Head.