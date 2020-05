Gliński w trzech wpisach komentuje wywiad Kazika. Sądzi, że został okłamany

"Zamknięte cmentarze, to na skutek zdarzeń/ ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń./ Na łańcuchy patrzę, ocieram łzy,/ tak jak i Ty" - śpiewa Kazik w "Twój ból jest lepszy niż mój". Nawiązuje do wizyty Jarosława Kaczyńskiego i jego ochroniarzy na Powązkach. 10 kwietnia pojechał tam, by złożyć kwiaty na grobie mamy i symbolicznym grobie brata, Lecha. I wybuchła afera, która - jak się okazuje - trwa w najlepsze do dziś.