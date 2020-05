Kazik: rząd wykorzystuje pandemię do kontroli obywateli

Kazik Staszewski udzielił WP wywiadu przed ukazaniem się jego nowego albumu "Zaraza". Odniósł się w nim m.in. do kwestii pandemii, kwarantanny i obostrzeń wprowadzanych przez rządy na świecie, w tym polski.

Kazik: - System inwigilacji każdego z nas, poprzez choćby Google’a, ale też maszynerię wojskową, doszedł do takiego poziomu, że należało przetestować teraz, w obliczu zagrożenia tym niegroźnym wirusem, jak ten system się zachowuje w stosunku do ludzi w praktyce. Trzeba było sprawdzić, czy ludzie poddadzą się praktykom inwigilacyjnym, czy się będą słuchać. Czy w imię bezpieczeństwa będą chętni do oddawania coraz większych połaci swojej wolności w gestię państwa.