"Głoduję". Niepokojące wpisy artystki na Twitterze

Sinead O'Connor była prawdziwą gwiazdą lat 90. Wtedy to na listach przebojów pojawił się jej cover "Nothing Compares 2 U". Utwór stał się największym hitem w jej karierze, a Sinead nagrodzono Grammy. Artystka należy do tych najbardziej kontrowersyjnych w show-biznesie. Sinead w 2018 r. przeszła konwersję na islam i zmieniła imię na Shuhada. Usunęła się w cień, choć dalej korzysta aktywnie z mediów społecznościowych.