"Miałam 9 lat". Gwiazda wyznała wstrząsającą prawdę

Gloria Estefan wyznała wstrząsającą prawdę w programie "Red Table Talk: The Estefans". Gwiazda urodzona w Hawanie przeniosła się z rodziną do Miami, kiedy była niemowlakiem. Od najmłodszych lat przejawiała talent muzyczny, więc gdy nadarzyła się okazja, matka zapisała ją na zajęcia z gry na gitarze. Nie miała żadnych obiekcji, bo nauczyciel był powszechnie szanowany, a do tego był dalekim krewnym.