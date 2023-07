Golce zrzucają kilogramy. 48-latkowie mają ważny powód

Golec uOrkiestra to zespół założony w 1998 r. w Milówce. Przez ponad 20 lat zagrali ponad 1500 koncertów w kraju i za granicą (USA, Wielka Brytania, Watykan, Niemcy, Czechy itd.). Choć Edyta Golec zapowiedziała wakacyjną przerwę, to już 11 sierpnia zespół wystąpi na scenie w Szczyrku. Do stycznia mają już zaplanowanych łącznie szesnaście koncertów.