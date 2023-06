Edyta Golec o koniach nad Morskim Okiem. Mówi o traktowaniu zwierząt

Rozpoczynający się sezon wakacyjny to także sezon dyskusji na temat zachowania na urlopach, Chodzi nie tylko o względy bezpieczeństwa nad wodą lub w górach, czy szeroko pojęty savoir vivre na wczasach. Choć i tak te same wytyczne przypominane są publicznie co roku, w mediach co rusz pojawiają się wieści o niechlubnych "wyskokach" wczasowiczów.