Goldie Hawn spaceruje z synem. Nie ukryła się pod maseczką

Goldie Hawn mieszka w Los Angeles i przed wybuchem pandemii była bardzo aktywną babcią . Często zabierała wnuka na rower, ale teraz musi się ograniczać do krótkich spacerów z synem. Na najnowszych zdjęciach zrobionych tuż przed świętami widać ją w towarzystwie 33-letniego syna Wyatta.

Goldie Hawn pokazuje się na mieście w przeciwieństwie do swojego życiowego partnera, Kurta Russella. Przypomnijmy, że Russell i starsza od niego o 5 lat Hawn zaczęli się spotykać w 1983 r. , kiedy pracowali na planie filmu "Szybka zmiana". Od tamtej pory byli praktycznie nierozłączni. Pytani przez prasę o datę ślubu wielokrotnie podkreślali jednak, że do instytucji małżeństwa oboje się zniechęcili i legalizować związku nie zamierzają.

- Po co naprawiać coś, co nie jest zepsute? – kwitował wielokrotnie pytania dziennikarzy aktor.

Przez 36 lat związku Goldie Hawn i Kurt Russell miewali lepsze i gorsze chwile, ale zawsze do siebie wracali. Gwiazdy wspierały się zarówno zawodowo, jak i prywatnie. To Russell wychowywał dzieci Hawn z poprzedniego związku.

Syn Wyatt Russell poszedł w ślady sławnych rodziców. Wystąpił w "Kowbojach i obcych", "22 Jump Street", a ostatnio pracował na planie serialu Marvela "The Falcon and the Winter Soldier".