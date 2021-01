Góra mięśni zamiast otyłości. Niesamowita metamorfoza gwiazdora

Ethan Suplee dał się poznać widzom dzięki filmowi "Tytani" z 2000 r. Nie była to jego pierwsza rola, choć właśnie ta produkcja otworzyła mu drzwi do kariery. Suplee cieszył się sporą popularnością w środowisku filmowców, którzy zawsze obsadzali go po warunkach. Zagrał np. w "Efekcie motyla" czy "Wzgórzach nadziei".