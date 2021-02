Jest zdruzgotany. 54 lata i taka diagnoza?

Gordon Ramsay to z pewnością dobrze wszystkim znany kucharz, restaurator i gwiazdor brytyjskiej telewizji. Żył jak pączek w maśle ostatnimi laty, ale pandemia Covid-19 stanowczo przerwała jego dobrą passę. Gwiazdor ujawnił, że w wyniku zamknięcia branży gastronomicznej, trzech lockdownów w Wielkiej Brytanii, stracił fortunę. Wyznał w rozmowie z "The Sun", że przepadło 57 milionów funtów (ponad 298 milionów złotych). - W grudniu mieliśmy rezerwacje o wartości 10 milionów funtów, odwołane z dnia na dzień. Bywam krytykowany za to, że jestem bogaty, ale odpowiedzialność spoczywająca na moich barkach, której stawką są środki do życia, jest ogromna - powiedział.