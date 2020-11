Górniak brnie dalej. Odpisała internautce, której umiera tata

Powoli brakuje już słów na to, co robi Edyta Górniak. Głosi niebezpieczne teorie spiskowe, na czele z tą, że pandemia koronawirusa to kłamstwo, a w szpitalach leżą statyści. Jedna z internautek napisała jej więc o swoim umierającym tacie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Edyta Górniak głosi niebezpieczne teorie (ONS)