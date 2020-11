Żulczyk pastwi się nad Górniak. "Głosy w głowie to bardzo ciężki przeciwnik"

Edyta Górniak jakiś czas temu poczuła misję. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych jurorka "The Voice" dzieli się przemyśleniami na temat szalejącej pandemii, która jej zdaniem jest rozdmuchiwana przez media, a z tylnego siedzenia wszystkim steruje Bill Gates, chcący za pomocą szczepionek doprowadzić do depopulacji. A maseczki, wiadomo - kaganiec i symbol zniewolenia. Proste? To lecimy dalej.

Do słów wokalistki odniósł się w programie "Newsroom" prof. Andrzej Matyja. Stwierdził on, że "jej wiedza zatrzymała się na starożytności", a poza tym złożył wniosek do ministra, by takie osoby jak Górniak ścigać z urzędu.