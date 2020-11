Górniak miała odciąć się od sieci. Zamieściła kolejny post

Nie ukrywamy, że gdy Edyta Górniak zapowiedziała, że odcina się od internetu, nieco nam ulżyło. Szczególnie po jej ostatnim spotkaniu live na Instagramie, gdzie uświadamiała swoich fanów, że koronawirus to tak naprawdę międzynardowy spisek, a w szpitalach leżą statyści. Jurorka "The Voice of Poland" namawiała obserwatorów, by odrzucili maseczki ochronne, a razem z nimi zdrowy rozsądek i poszli w stronę światła. Na koniec podała im swój numer telefonu, by dzwonili do niej w chwilach zwątpienia.