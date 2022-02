Gosia Andrzejewicz kusi dekoltem. Zmysłowe zdjęcie miało swój cel

Na instagramowym profilu Gosi Andrzejewicz pojawiło się zdjęcie, do którego pozowała ubrana w obcisłą sukienkę z golfem, ale i wycięciem odsłaniającym dekolt gwiazdy. I to jaki dekolt! Piosenkarka wykorzystała zmysłową fotkę, by przyciągnąć fanów. Cel został osiągnięty.