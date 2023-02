"Gra o tron" ich połączyła. Kit Harington i Rose Leslie spodziewają się drugiego dziecka

Kit Harington i Rose Leslie pobrali się 23 czerwca 2018 roku w Rayne Parish Church w Aberdeenshire w Szkocji. We wrześniu 2020 roku Leslie pozowała do głośnej sesji fotograficznej, podczas której była w ciąży. Pierworodny syn urodził się w lutym 2021 roku. Dwa lata później w telewizyjnym show Jimmy'ego Fallona, Harington ogłosił, że on i Leslie spodziewają się drugiego dziecka.