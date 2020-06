Grabaż uderza w PiS po wykorzystaniu utworu Pidżama Porno przez TVP

W związku z protestami na ulicach Stanów Zjednoczonych, media na całym świecie skupiają całą swoją uwagę na tym temacie. Zamieszki na ulicach zaczęły się po śmierci George'a Floyda zabitego przez policjanta w biały dzień. Jak czytamy na serwisie Wiadomości.wp.pl, "46-letni czarnoskóry George Floyd zmarł w poniedziałek 25 maja na skutek brutalnej interwencji policji w Minneapolis . Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony na ulicy. Jeden z funkcjonariuszy przez kilka minut dociskał mu do ziemi szyję kolanem, uniemożliwiając swobodne oddychanie. Policjant z Minneapolis został już zatrzymany i oskarżony o morderstwo".

#25latfestiwalu / Pidżama Porno - Antifa (PW 2001)

- Autorzy programu Stanisław Janecki i Rafał Ziemkiewicz, zapowiedzieli tak materiał: pouprawiamy trochę rasizmu. Dla nich Antifa, czy jakiekolwiek ruchy antyfaszystowskie, są dziecinne. Ewentualnie są jakąś agendą opłacaną przez nie wiadomo kogo i walczącą z niewidzialnym przeciwnikiem. Ale okazuje się, że ten faszyzm w Polsce jest, co widać w tłumach ludzi idących 11 listopada w Marszu Niepodległości - dodał Grabaż.

- Politycy z każdej ze stron są takimi samymi osobami. Natomiast ja jestem przeciwko PiS-owi, przeciwko prawicy. Jest mi obojętne, kto by wygrał, byle nie partie prawicowe. Uważam, że prawica to nieszczęście i tragedia dla Polski, to im zawdzięczamy rozhuśtanie emocji całego kraju. Nie istnieje coś takiego jak moralność PiS-u - powiedział w rozmowie z Mikołajem Lizutem.