Grał kościelnego w "Plebanii". Kiedyś sam chciał być księdzem

W rozmowie z portalem Aleteia z 2022 roku Stanisław Górka powrócił także pamięcią do pielgrzymki na Jasną Górę, którą odbył w towarzystwie Francuzów. Jak zdradził w wywiadzie, wyprawa do Częstochowy miała dla niego nie tylko walory duchowe. Francuscy kompani aktora byli ponoć świetnie przygotowani do wyprawy i robili śniadania, które on sam zapamiętał na długo. Okazuje się, że tuż po powrocie z wyprawy aktor poznał przyszłą żonę.