Grammy 2020 rozdane. Pełna lista zwycięzców

Na gali rozdania amerykańskich nagród muzycznych największą triumfatorką była Billie Eilish. 18-latka zgarnęła pięć statuetek Grammy, w tym wszystkie z czterech najważniejszych kategorii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Billie Eilish zdobyła pięć Grammy w sześciu nominowanych kategoriach (Getty Images)

Grammy to najważniejsze, obok filmowych Oscarów, telewizyjnych Emmy i teatralnych Tony, nagrody amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Przyznawane co roku przez członków Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji, wyróżniają osiągnięcia muzyczne w kilkudziesięciu kategoriach.

Poniżej pełna lista nagrodzonych na 62. gali rozdania Nagród Grammy:

Nagranie roku - Billie Eilish – Bad Guy

Album roku - Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Najlepszy nowy artysta - Billie Eilish

Piosenka roku - Billie Eilish – Bad Guy

Rap

Najlepszy występ rap - DJ Khaled featuring Nipsey Hussle & John Legend – Higher

Najlepszy album rap - Tyler, The Creator – Igor

Najlepszy występ rap - Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy – Racks In The Middle

Najlepsza piosenka rap - 21 Savage featuring J. Cole – A Lot

Rock

Najlepszy występ rock - Gary Clark Jr – This Land

Najlepsza piosenka rock - Gary Clark Jr – This Land

Najlepszy występ metal - Tool – 7empest

Najlepszy album rock - Cage The Elephant – Social Cues

R&B

Najlepszy album R&B - Anderson .Paak – Ventura

Najlepszy występ R&B - Anderson .Paak featuring André 3000 – Come Home

Najlepszy album tradycyjne R&B - Lizzo – Jerome

Najlepsza piosenka R&B - PJ Morton Featuring JoJo - Say So

Country

Najlepszy występ country duet/zespół - Dan + Shay – Speechless

Najlepszy występ country solo - Willie Nelson – Ride Me Back Home

Najlepsza piosenka country - Tanya Tucker – Bring My Flowers Now

Najlepszy album country - Tanya Tucker – While I’m Livin’

Pop

Najlepszy występ pop solo - Lizzo – Truth Hurts

Najlepszy występ pop duet/zespół - Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus – Old Town Road

Najlepszy album pop vocal - Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Najlepszy album pop vocal tradycyjny - Elvis Costello & The Imposters – Look Now

Dance/Elektroniczna

Najlepszy album muzyka dance/elektroniczna - The Chemical Brothers – No Geography

Najlepsze nagranie muzyka taneczna/elektroniczna - The Chemical Brothers – Got To Keep On

JAZZ

Najlepszy album jazz vocal - Esperanza Spalding - 12 Littlle Spells

Najlepszy album jazz instrumentalny - Brad Mehldau - Finding Gabriel

Najlepszy album jazz dużego zespołu - Brian Lynch Big Band - The Omni-American Book Club

Najlepszy album latin jazz - Chick Corea & The Spanish Heart Band - Antidote

Najlepsza improwizacja jazz solo - Randy Brecker - Sozinho

Gospel/współczesna muzyka chrześcijańska

Najlepszy album gospel - Kirk Franklin – Long Live Love

Najlepszy album współczesna muzyka chrześcijańska - for KING & COUNTRY – Burn The Ships

Najlepszy występ/piosenka gospel - Kirk Franklin - Love Theory

Najlepszy występ/piosenka współczesna muzyka chrześcijańska - for KING & COUNTRY – God Only Knows

Najlepszy album roots gospel - Gloria Gaynor - Testimony

Latin

Najlepszy album latin pop - Alejandro Sanz – #Eldisco

Najlepszy album latin rock, miejski, alternatywny - Rosalía – El Mal Querer

Najlepszy album latin tropical - Marc Anthony – Opus i Aymée Nuviola – A Journey Through Cuban Music

Najlepszy album regionalna muzyka meksykańska - Mariachi Los Camperos - De Ayer Para Siempre

American roots

Najlepszy występ american roots - Sara Bareilles - Saint Honesty

Najlepsza piosenka american roots - Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan & Sara Watkins - Call my name

Najlepszy album americana - Keb' Mo' - Oklahoma

Najlepszy album bluegrass - Michael Cleveland - Tall Fiddler

Najlepszy album blues tradycyjny - Delbert McClinton & Self-Made Men + Dana - Tall, Dark &Handsome

Najlepszy album blues współczesny - Gary Clark Jr. - This Land

Najlepszy album folk - Patty Griffin - Patty Griffin

Najlepszy album regionalna muzyka roots - Ranky Tanky - Good Time

Najlepszy album reggae - Koffee - Rapture

Muzyka klasyczna

Producent roku, klasyczny - Blanton Alspaugh

Najlepsze wykonanie orkiestrowe - Norman: Sustain - Gustavo Dudamel

Najlepsze nagranie operowe - Pocker: Fantastic Mr. Fox - Gil Rose

Najlepsze występ chór - Durufle: Complete Choral Workd - Robert Simpson

Najlepszy występ muzyka kameralna - Shaw: Orange - Attacca Quartet

Najlepsze solo instrumentalne - MARSALIS: VIOLIN CONCERTO; FIDDLE DANCE SUITE - Nicola Benedetti; Cristian Măcelaru

Najlepszy album klasyczny solo wokal - Songplay - Joyce DiDonato; Chuck Israels, Jimmy Madison, Charlie Porter & Craig Terry

Najlepsze klasyczne kompendium - The Poetry of Places - Nadia Shpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin

Najlepsza kompozycja współczesna klasyczna - Higdon: Harp Concerto - Jennifer Higdon