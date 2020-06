Szapołowska nie wstydzi się zmarszczek. Fani oczarowani jej najnowszym zdjęciem

Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd w polskim show-biznesie. Aktorka przez wiele lat miała status niekwestionowanej seksbomby kina i wykorzystywała go, podbijając męskie serca. Choć we wrześniu będzie świętować 67. urodziny, nieustannie wzdycha do niej kolejka adoratorów. Nie ma się czemu dziwić.