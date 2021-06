Grażyna Torbicka opiekuje się znaną matką. Kobieta zamieszkała ze swoją córką

Ostatnio gwiazda ma jednak inne sprawy na głowie. Choć pandemia pokrzyżowała plany gwiazdy i jej męża, Adama Torbickiego, by świętować w Wenecji 40. rocznicę ślubu, to jak donosi "Świat i Ludzie", Torbicka dostrzega dobre strony tej sytuacji: nie musi zostawiać w domu samej mamy, 83-letniej Krystyny Loski. Słynna spikerka zamieszkała u córki na działce pod Warszawą. Jest to tyle istotne, bo kobieta musi się oszczędzać.