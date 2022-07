Grażyna Wolszczak miała opóźniony lot. "Taka polityka linii lotniczych"

Piątkowy lot aktorki do Włoch, która na tegoroczny urlop wybrała Toskanię, został opóźniony. Jednak to, co najbardziej zaskoczyło Grażynę Wolszczak to procedura linii lotniczych, które mimo znacznego opróżnienia zaprosiły pasażerów na pokład samolotu, by tam oczekiwali na start.