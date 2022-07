Grażynka i Rysio nadal trzymają sztamę. Piotr Cyrwus skomentował kłopoty rodzinne swojej serialowej żony.

Siłą rzeczy stroną w tej wojence jest Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Od samego początku stanęła murem za Antkiem, wychodząc z założenia, że miłość do dziecka jest czymś bezwarunkowym. Oburzyło to wielu, zwłaszcza kobiety, które widzą w Opozdzie ofiarę i apelują do Małgorzaty, żeby popatrzyła na całą aferę chłodniejszym okiem, bo bezwględne wsparcie dla Antka zwyczajnie go demoralizuje.