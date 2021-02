Grochola marzy o weselu. Ślub wzięła jeszcze przed pandemią

Choć początkowo żadne z nich nie myślało o ślubie, w końcu zmienili zdanie. W rozmowie z "Faktem" Grochola powiedziała: - Choć marzyłam o białej sukni, bo nigdy jej nie miałam, to prawdę powiedziawszy ani ja, ani Staszek o tym nie myśleliśmy. Wszystko zmieniło się dzięki przyjaciółce. Gdy umierała w hospicjum, przed śmiercią czasem wzywała nas do siebie. Jeździliśmy z nią pojedynczo do takiego odosobnionego pokoju. Ona tam w ostrych słowach jako osoba umierająca podsumowywała nasz związek. Mówiła: "A co to, zabawa jest w życie?". "Warto tak na kocią łapę?". […] Gdy takie rzeczy mówi umierający człowiek, inaczej to do nas trafia... Zresztą była młodsza od nas. Po tym mój mąż postanowił mi kupić pierścionek, a ja powiedziałam "tak".