Groził reżyserowi. Wyciągają niewygodne fakty z przeszłości Baldwina

Jak pisze Roe, reżyser Adam Bernstein podczas kręcenia jednej ze scen tak rozwścieczył Baldwina, że ten zaczął mu publicznie grozić. "Według montażysty Alec odwrócił się do Bernsteina i powiedział, że jeśli zrobi to jeszcze jeden raz, to on się na niego rzuci. Nie powiedział tego ze śmiechem na ustach, a śmiertelnie poważnie" - cytuje autor książki. A w całej sytuacji miało chodzić o to, że reżyser zrobił w powietrzu palcami gest kadrowania.