Grzegorz Markowski wystąpi na żywo. Ale bez Perfectu

Przypomnijmy, że w kwietniu Grzegorz Markowski napisał na Facebooku, za pośrednictwem swojej córki, że rezygnuje z koncertów z Perfectem ze względu na pogarszający się stan zdrowia."Przekładamy zaplanowane ponad rok temu koncerty z miesiąca na miesiąc. Przesuwamy, zmieniamy i jednocześnie, co ważne, nie gramy, nie próbujemy razem. A wierzcie bądź nie, to jest bardzo ważne. Bez tego nie da się wyjść i zaszaleć. A to z uwagi m.in. na mój stan zdrowia, który się ostatnio pogorszył" - wyznał Markowski.