Gwen Stefani wzięła ślub. Uroczystość była bardzo skromna

Gwen Stefani swoją karierę zaczęła rozwijać w latach 90. Największą popularność przyniosła jej działalność w zespole No Doubt. W 2004 r. wykorzystała przerwę w działalności zespołu i rozpoczęła karierę solową. Z dużym sukcesem – szybko stała się jedną z najpopularniejszych piosenkarek. Wokalistka do dziś jest na topie i dba o to, aby nie wypaść z formy.