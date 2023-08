Gwiazda disco polo napastowana przez fana. Etna doświadczyła nieprzyjemnej sytuacji

Lato to intensywny okres dla wielu muzyków. Wtedy to najczęściej wybywają w trasy koncertowe i dają największe plenerowe koncerty. Dla gwiazd disco polo to prawdziwe żniwa. Niektóre z nich grają codziennie, na dożynkach, dniach miasta itp., a te najpopularniejsze dają nawet kilka występów dziennie.