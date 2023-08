Gwiazda nie wytrzymała. "Mam pełną świadomość rozmiaru swoich piersi"

Ubiegłoroczna kreacja Florence Pugh odsłoniła przede wszystkim biust aktorki, który w ocenie krytyków był niezbyt okazały. W internecie od razu pojawiło się wiele złośliwych uwag, na które gwiazda "Oppenheimera" tak wówczas opowiedziała: "Wiedziałam, że kiedy założę tę niezwykłą kreację od Valentino nie obędzie się bez komentarzy. To, co mogłam zaobserwować potem, to fakt, że mężczyznom łatwo przychodzi obrażanie kobiecego ciała, z dumą, publicznie, na oczach wszystkich. To nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz, kiedy kobieta usłyszy od tłumu nieznajomych, co jest nie tak z jej ciałem. Niepokojące jest to, jak wulgarni potrafią być niektórzy mężczyźni".