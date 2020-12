Stefanie Sherk popełniła samobójstwo. Demián Bichir zabrał głos po raz pierwszy od jej śmierci

Wypowiedział się na temat samobójstwa żony

"Talent i wiara Stefanie były jej najmocniejszymi zaletami. Ale kiedy człowiek nie może spać, nic nie idzie po jego myśli. Każdy z nas od czasu do czasu ma ciężką noc, ale bezsenność z powodu działania przepisanych jej leków jest czymś niszczycielskim i niebezpiecznym, a w naszym przypadku czymś śmiertelnym. Brak snu jest szybką drogą do desperacji i absolutnego strachu. Jedyne, co przemyka ci przez głowę, to mroczne myśli" - czytamy w felietonie.