Viola Brzezińska chciała się zabić. Powód zaskakuje

Jeszcze w 1995 r. wyruszyła do Izraela, by nagrać program kolędowy dla TVP2. W następnym roku w Opolu zaśpiewała piosenkę "Szarości me", którą specjalnie dla niej napisali Jacek Cygan i Piotr Rubik. Okazał się to strzał w dziesiątkę, bo utwór stał się wielkim hitem, zdobywając pierwsze miejsca wielu list przebojów. W tamtym czasie Brzezińska zaczęła też swoją kilkuletnią współpracę z Teatrem Studio Buffo.