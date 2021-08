Gwałcił ją i podsyłał innym bogaczom. Modelka miała 17 lat

Otis pozwała 70-letniego Géralda Marie, ówczesnego szefa agencji, nazywanego "Harveyem Weinsteinem świata mody". Kobieta twierdzi, że gdy miała 17 lat, Marie trzymał ją w swoim paryskim mieszkaniu i zmuszał do seksu. Podawał kokainę, by "łatwiej straciła na wadze i odniosła sukces jako supermodelka". I podsyłał ją innym "zamożnym mężczyznom z Europy", by uprawiała z nimi seks.