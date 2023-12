Gwiazdor diso polo wybrał dla córki wyjątkowe imię. "Jedyne takie w Polsce"

Najwięcej emocji wzbudziło jednak imię, które Zys postanowił nadać swojej córce. Twierdzi, że jest to "jedyne takie w Polsce" i wyjaśnił, co ono oznacza. "Zdecydowaliśmy się nazwać ją jedynym imieniem w Polsce: Ajuna. Ajuna to litewskie imię. Znaczenie imienia: Ajuna bardzo kocha rodzinę, lubi zarówno przyjmować gości, jak i chodzić na spotkania towarzyskie, ma silny głos, dlatego realizuje swoje zamiłowania do przewodzenia innym. Doskonale przystosowuje się do sytuacji nawet najbardziej szokujących. Ajuna jest osobą zdecydowaną. Imieniny obchodzi 28 sierpnia."