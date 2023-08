Gwiazdy budują domy - ile na to wydają? Padły konkretne kwoty

- U nas się utarło, że gwiazdy czy też osoby publiczne zarabiają miesięcznie milionowe kwoty. Wygląda to trochę inaczej. Oczywiście są to niejednokrotnie większe nieruchomości niż takie klasyczne, standardowe, czterdziesto-, pięćdziesięciometrowe, ale to nie są pałace, które byśmy sobie wyobrażali, bo tylko nieliczne osoby w Polsce na takie nieruchomości mogą sobie pozwolić.