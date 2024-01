Gwiazdy, które wybrały życie singla. Nie wszystkie narzekają na samotność

Problem samotności jest zjawiskiem, które nie omija nawet gwiazd polskiego show-biznesu. Wielu z nich, mimo pozorów, boryka się z uczuciem osamotnienia. W rozmowach z dziennikarzami często przyznają, że pomimo stałej pracy, oddanych fanów i przyjaciół z kręgów towarzyskich, na co dzień odczuwają samotność. Niezależnie od tego, jak bardzo mogłoby się to wydawać nieprawdopodobne, wiele z nich przyznaje, że choć są otoczone tłumem ludzi, to jednak często czują się samotne.