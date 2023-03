Gwiazdy nie chcą wystąpić dla Karola. Tylko jeden zespół jest chętny

Z najnowszych informacji wynika, że chęć wystąpienia przed rodziną królewską wyraził jedynie Garry Barlow z Take That. Boysband powstał w 1989 r. w Manchesterze i do 1996 r. odniósł spektakularny sukces. Rok wcześniej z zespołem rozstał się Robbie Williams, który wrócił po reaktywacji Take That w 2010 r. Cztery lata później on i Jason Orange pożegnali się jednak z zespołem na dobre.