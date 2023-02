Karol szykuje się do koronacji. Olej do namaszczenia już jest. Skąd wzięto przepis? Z Biblii

Król Karol III nosi ten tytuł od dnia, w którym zmarła jego matka, królowa Elżbieta II. Ale to nie oznacza rezygnacji z oficjalnego przekazania korony. Do koronacji, która ma wymiar symboliczny, ale na którą czekają wszyscy fani brytyjskiej monarchii, dojdzie 6 maja w opactwie Westminster. Będzie to uroczystość w dużej mierze religijna. Nowego władcę namaści bowiem, jak za dawnych czasów, arcybiskup Canterbury. Założenie jest takie, że użyje on tego samego oleju, który został wykorzystany podczas koronacji młodziutkiej Elżbiety w 1953 r. Jest jedno "ale".