Gwiazdy TVP się wyłamują. Otwarcie krytykują rząd

"Tam nie jest za wesoło, ludzie są inwigilowani, sprawdzane są Facebooki różnych osób. Ja sama słyszałam o sytuacji, że był produkowany film dla TVP i operator główny został zawołany, bo przejrzeli jego teczkę, czyli Facebooka, i stwierdzili, że nie będzie tego filmu. To jest straszne i za "wolnością słowa" w TVP nie tęsknię. Ja nigdy nie podporządkowałam się temu, co się tam dzieje" - mówiła gwiazda w rozmowie z serwisem Przeambitni.

Swoje poglądy wyrażał też Andrzej Piaseczny. Juror "The Voice Senior" otwarcie przyznaje, że nie pała żadną sympatią do obecnego rządu. Podobnie jest u Michała Szpaka, który w "The Voice of Poland" wprowadzał dodatkowe, tęczowe elementy do swoich stylizacji. Urszula Dudziak podczas jednego z występów miała złote ozdoby, w tym błyskawicę. Producenci kazali pozbyć się tego drobiazgu, ponieważ nie podobał się władzom stacji.