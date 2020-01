Gwyneth Paltrow sprzedaje rewolucyjne świeczki. Ich zapach zaskakuje!

Gwyneth Paltrow wypuściła na rynek dość kontrowersyjny produkt. Jej najnowsze świeczki mają “zapach waginy”.

47-letnia Paltrow prowadzi od pewnego czasu sklep internetowy o nazwie "Goop". Znajdziemy w nim pełno akcesoriów jak np. kosmetyki, jedzenie, a nawet wycieczki. Jak się okazuje, aktorka postanowiłą wypuścić na rynek świeczki, które sprzedaję pod nazwą "This Smells Like My Vagina" ("to pachnie jak moja wagina").