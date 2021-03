Halina Młynkova jest samodzielna, a nie samotna. "To obrzydliwe, jak mówi się o kobietach"

W 2015 r. Halina Mlynkova wyszła za mąż za Leszka Wronkę. Piosenkarka i producent muzyczny uchodzili za jedną z piękniejszych par w show-biznesie. Ale po 5 latach ich związek przeszedł do historii. A Wronka nagrał piosenkę pod wymownym tytułem "Kochałaś na niby", w której śpiewał, że ukochanej zależało tylko na pieniądzach i sławie.

"Miało być super, bo fajnie mieć wszystko: karierę, willę, może jeszcze dziecko. Cały czas uśmiech, pozy, makijaże... Po co ci flesze? W końcu już kojarzę. Chyba nawet chwilę chciałaś być ze mną, ale byłaś gwiazdą, po prostu nie żoną. Odeszłaś, zabrałaś dwie lampy, fotel. Wspólne marzenia zmieniłaś na hotel" – śpiewał Wronka.

Dwa tygodnie po premierze utworu byłego męża Mlynkova wypuściła singiel "Zanim stracisz". Tekst piosenki, chociaż nie wprost, ale odnosił się do problemu przemocy domowej i trwania w toksycznym związku.

- Każdy z nas ma różne doświadczenia życiowe. Spotykają nas różne sytuacje. Tekst do tej piosenki wypłynął z głębi mojego serca, być może w tym momencie był mi bardzo potrzebny – wyznała Mlynkova w rozmowie na blogu Magdy Ohme.

- Nigdy nie byłam od kogokolwiek uzależniona, jestem bardzo samodzielna. Dla mnie znalezienie siły na to, żeby żyć godnie i pięknie nie jest żadnym problemem – podkreśliła wokalistka, która bardzo nie lubi określenia "samotna matka". O sobie mówi "samodzielna matka".

Mlynkova nie może się też pogodzić z tym, że gdy dochodzi do rozstania, "najczęściej przyjmuje się, że to on ją zostawił, że ona mu coś chciała zabrać".