Halina Mlynkova przechodzi kryzys w małżeństwie? Mówi się o rozwodzie

– Leszek ma na utrzymaniu troje dzieci, które ma z trzema różnymi kobietami. Jedna z byłych partnerek zatruwa mu ostatnio życie, co mocno zniechęciło go do brania na siebie kolejnych zobowiązań. Doświadczenie nauczyło go, że życie może się różnie potoczyć – mówił wtedy znajomy pary w rozmowie z "Faktem".