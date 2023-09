Halina Mlynkova o śmierci ojca: "To był najtrudniejszy czas w moim życiu"

Mimo iż od śmierci ojca Haliny Mlynkovej minęło ponad 20 lat, artystka wciąż nazywa to doświadczenie najtrudniejszym czasem w swoim życiu. "To było coś, do czego nie chciałabym wrócić" - wyznała w podcaście Żurnalisty, wspominając ostatnie chwile z ojcem.