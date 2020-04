Halsey zmieniła image. Tak cukierkowo jeszcze nie było

Halsey należy do najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek nie tylko w Ameryce, ale też na świecie. Śpiewa, pisze teksty, robi świetne show. Niestety, nie zawsze za ogromnym zainteresowaniem stoi muzyka gwiazdy. Media i fani chętnie rzucają się na to, co powie o swojej prywatności. Nic dziwnego, że swego czasu rozpisywano się o jej bezdomności, o problemach finansowych, o człowieku, który ją wykorzystał. Niezwykle wziętym tematem okazał się związek Halsey z raperem G-eazy, który niestety nie wypalił, a można nawet powiedzieć, że była to relacja w stylu włoskim. Intensywna i wybuchowa znajomość zakończyła się z powodu braku wierności gwiazdora.