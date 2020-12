Hanna Lis manifestuje. Pokazała wymowne zdjęcie z córką

Na fotografii z domowego archiwum widzimy Hannę Lis wraz z małą wówczas Julią. Zdjęcie zamieszczone na Instagramie musi więc pochodzić z początku XXI w (starsza córka gwiazdy urodziła się w roku 1999, młodsza 2 lata później). Jak napisała znana dziennikarka, pierworodna nie mieszka już w Polsce. Starsze dziecko prezenterki wyjechało na studia do Amsterdamu. O czym jest wpis?

Dziennikarka nazwała nasz kraj "cholernie opresyjnym wobec nas kobiet państwem". W swoim poście wyraża poparcie do Strajku Kobiet. Impulsem do publikacji były kolejne doniesienia prasowe o lekarzach powołujących się na "klauzulę sumienia" i odmawiającym kobietom prawa do antykoncepcji. Taki incydent w prywatnej placówce opisywaliśmy w roku 2017. Ponoć sytuacja wciąż się powtarza.