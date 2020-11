Hanna Lis opublikowała wzruszający post. Fani zareagowali

Hanna Lis jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na początku września gwiazda opublikowała informację o śmierci mamy . Aleksandra Stampf’l-Kedaj miała 88 lat. Zarówno ona, jak i jej mąż, Waldemar Kedaja, byli dziennikarzami. To właśnie rodzice gwiazdy zainspirowali ją do dziennikarstwa.

Hanna Lis wspomina rodziców

Dziennikarka opublikowała wzruszający wpis na swoim instagramowym profilu. Hanna Lis napisała kilka słów o swojej mamie i tacie. Przyznała również, że "daje sobie prawo do smutku, do tego, żeby czuć się 'złamaną', żeby płakać". Opublikowała nawet wiersz, który znalazła w kalendarzu mamy 6 lat temu.

Internauci niemal natychmiast zaragowali. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Fani wspierali dziennikarkę i podzielili się swoimi historiami. "Za 21 dni minie rok jak odeszła moja najukochańsza Mamusia. Tak bardzo chciałabym się do niej przytulić" - napisała jedna z fanek. "Bardzo mocno przytulam Panią. Pięknie napisane, zmusza do refleksji", "pięknie to Pani napisała Pani Haniu. Mój tata odszedł 11 dni temu i mimo że miał już 91 lat, to nadal nie mogę się oswoić z myślą, że jego już nie ma".